ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಮೇ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಮೇ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 22 ಮೇ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 22 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-07
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-47
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಮೇ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಆಶ್ಲೇಷ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸ ವೃಷಭ
