ಶನಿವಾರ, 23 ಮೇ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 24 ಮೇ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 23 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-07
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-48
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 24 ಮೇ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತು ಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
