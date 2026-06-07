ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu panchanga

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 07, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 07, 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-06
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-52
ರಾಹು ಕಾಲ:
04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಧನಿಷ್ಠಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT