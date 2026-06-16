ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್‌ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್‌ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-08
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-55
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್‌ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸಮಿಥುನ
Panchanga
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