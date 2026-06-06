ಶನಿವಾರ, 6 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu panchanga

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 06, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 06, 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-06
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-52
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಶ್ರವಣ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT