ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
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ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-09
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-56
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ21 ಜೂನ್ 2026, ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸ ಮಿಥುನ
Panchanga
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