ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 07
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 54
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಅಶ್ವಿನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
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