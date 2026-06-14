ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu panchanga

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 07
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 54
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT