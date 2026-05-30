ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 30 ಮೇ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 29 ಮೇ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 06
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 50
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 30 ಮೇ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
