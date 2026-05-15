ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಮೇ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 16 ಮೇ 2026 ಶನಿವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮೇ 2026, 18:02 IST
Last Updated : 15 ಮೇ 2026, 18:35 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-08
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-46
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 16 ಮೇ 2026 ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಭರಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ ಋತು
  • ಮಾಸವೃಷಭ ಮಾಸ
