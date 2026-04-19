Vastu Tips: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ನಿವೇಶನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇದ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಡವಾಣೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ನಿವೇಶನ ಇವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇವರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ನಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ನೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದ್ದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕನು ಇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಗಿರಲಿ, ಹೀಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಮನೆಯನ್ನು ಇವರು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಕನು ಇದನನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಇರುವುದು)ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ನೆಲ ಮಹಡಿಯೇ ಉತ್ತಮ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಇವರ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ , ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಗಳು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗೃಹ ಬೇಡ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು.