ವಾಸ್ತು: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ

ಬೆರೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಗುಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಕಾಮನೆಗಳು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮನುಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಭೇದ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಯಸುವುದೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮೂಲಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಂತರ ಭೇದಿಸುತ್ತ ಸಾಗುವುದೇ ಇವರ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲರು.

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರೇ ಸರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರತು, ಜನ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಣ್ಮೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹು ಸುಲಭ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲವಿರುವುದು ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಯು ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅರಿವು ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

.ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿವು.

ಈ ರಾಶಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದದ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ನೆರೆಹೊರೆ, ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಇವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು, ಈ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ವೃಷಭಾಯ ಅಥವಾ ಸಿಂಹಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇವರ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಲೆಕಂಡ ಚಿತ್ರದಂತೆ, ಇವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವರು. ಇಂಚುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ, ವಸ್ತು, ಮಾತು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ .

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಕೋಣೆ, ಮಲುಗುವ ಕೋಣೆ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇವರಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳುಳ್ಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಾಗಿಲು, ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ಹೀಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು.