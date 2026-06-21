Vastu Tips: ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಭೂಮಿಯು ಶೇ 75ರಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜೀವರಾಶಿಯ ದಾಹ ಇನ್ನೂ ತಣಿದಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮನುಕುಲವು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಜಲವು ಕೇವಲ ಜೀವದಾಯಕ ಅಂಶವಲ್ಲ; ಅದು ಮಾನವನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳು ಜಲತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದವು. ರಾಶಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜಲವು ನದಿಯಂತೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧತೆ, ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನವು ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಲತತ್ತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. </p><p>ಒಂದು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗತಿ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಜಲತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಪ್ರತಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಜಲಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಆ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.</p><p>ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಪ್, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜಲತತ್ತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಯ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಲತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಒಳಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>