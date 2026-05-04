Vastu Tips: ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಗುಣವನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಳ– ಅಗಲದ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ಸಮೀಕರಣವೇ ಮೀನ ರಾಶಿ. </p><p>ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ತಮ್ಮ ವಿವೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಇವರ ಬಯಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.</p><p>ಇವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಂಬರ ಇವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ನೀರು ಇರುವುದು ಇವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತಮ. ನಿವೇಶನ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಇವರದು.</p><p>ಇವರು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಕೊಠಡಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಳ ಆಗಸಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. (ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಇರುವಂತೆ) </p><p>ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿರಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಲತತ್ವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊಳ ಅಥವಾ ಜರಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.