Vastu Tips: ಧನು ರಾಶಿಯವರ ನಿವೇಶನದ ಆಯ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ..

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಏಕಾಲವ್ಯನಂತಹ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅರಿವು, ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಯೋಧನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ರಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಗುರಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. </p><p>ಈ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಅವರ ನಿವೇಶನದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಬಯಸುವರು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ</p><p>ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದ ಇವರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವುಳ್ಳ ಈ ರಾಶಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವರು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ರಾಶಿ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಆಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುವರು. ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಬರುವರು. ಈ ರಾಶಿಯ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರನ್ನು ಒಪ್ಪುಸಲು ಸಾಧ್ಯ. </p><p>ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲಾಗಲಿ, ವಸತಿಯಾಗಲಿ ಪೂರ್ವವೇ ಉತ್ತಮ. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ರಾಶಿ, ಮಹಡಿ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಅಡುಗೆಯ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವ –ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಫಲದಾಯಕ. </p><p>ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ನಿಷೇಧ. ಎಲ್ಲವನು ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮಹಡಿಗಿಂತ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p>ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ , ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಜಾಗ ಬಿಡುವುದು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗುವುದು.