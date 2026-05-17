ರಾಶಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿವೇಶನ: ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

<p>ರಾಶಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ನಿವೇಶನದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವಿನ್ಯಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. </p><p>ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಶಿಯವರ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ನಿವೇಶನಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಕಿರು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><ul><li><p><strong>ಮೇಷ ರಾಶಿ:</strong> ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಭಂಡಾರ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ </p></li><li><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ:</strong> ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ</p></li><li><p><strong>ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:</strong> ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ</p></li><li><p><strong>ಕಟಕ ರಾಶಿ</strong>: ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಭಾವ. ನಿವೇಶನದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ</p></li><li><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:</strong> ತನ್ನತನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಭಾವ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ</p></li><li><p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:</strong> ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು</p></li><li><p><strong>ತುಲಾ ರಾಶಿ:</strong> ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮತ್ವ ಶಕ್ತಿ. ಸರಳವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ನಿವೇಶನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ</p></li><li><p><strong>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:</strong> ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ. ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಸೆ </p></li><li><p><strong>ಧನು ರಾಶಿ:</strong> ಅಚಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ನಿವೇಶನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು</p></li><li><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ:</strong> ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಆಸೆ ಇವರದ್ದು</p></li><li><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ</strong>: ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಭಾವ. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ</p></li><li><p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ:</strong> ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕತೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.</p></li></ul><p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಿಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>