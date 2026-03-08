ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿವು

<p>ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಆಸ್ತಿತ್ವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಬಗು, ವಯ್ಯಾರ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಚಂಚಲತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಯವೇ ನದಿ. ನದಿಯಂತೆ ಚಂಚಲ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಜೀವಧಾರೆ ಒಳಗೊಂಡ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಟಕ. ಸದಾ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುವುದೇ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವ.</p>.Vastu Tips: ಸೌಂದರ್ಯ ಅರಸುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಸಲಹೆ.<p>ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ’ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೂ ಜಾತಃ’, ಎಂಬಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂದ್ರನಂತೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಮನುಸ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸದಾ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಭಾವ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿರಂತರ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟ ಇವರ ಗುಣ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಈ ರಾಶಿಯವರು ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? </strong></p><p>ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಜಲ ತತ್ವ ಪ್ರಮುಖ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳಿರುವ ಬಡವಾಣೆಗಳನ್ನು ಇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮತಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.</p>.ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ: ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ.<p><strong>ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೃಹ ಹೇಗಿರಬೇಕು?</strong></p><p>ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಜಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೊಂಡ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವರು ಬಹು ಮಹಡಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಗೃಹವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನೀರಿನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆಯ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>