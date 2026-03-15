Vastu Tips | ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಿಂಹವಿದ್ದಂತೆ. ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸಿಂಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಯಲ್ಲೂ ತನ್ನತನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಾಜನಂತೆ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವರ
ಬಯಕೆಗಳು ಕೂಡಾ ರಾಜನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡುವ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಸುಂದರ ನೋಟ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಮತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಇರಬೇಕು. ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ನೆರೆಹೊರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಮೈದಾನ ಇವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಓದಗಿಸಬೇಕು?

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದವನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆ ಇಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ ಬರುವಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರ, ಎತ್ತರದ ತಾರಸಿ, ಮರದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ತಂಭ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಾಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಲುಗುವ ಕೂಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ರಾಶಿ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನಿಯೋಜನೆಯಂತೆ, ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ.

ಈ ಮನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.