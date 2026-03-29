Vastu Tips: ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿವು

ಸಮವಾಗಿ ತೂಗುವುದು ತಕ್ಕಡಿಯ ಗುಣ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಕಡಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೋಹಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ವಾಲದೇ ಇರಲು ಮೋಹದ ಸೆಳತವಿರಬಾರದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕಡಿಯಂತೆಯೇ. ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೂಗಿ ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯಾಯ ಪರರೂ ಹೌದು. ಸಮತ್ವ ಮನೋಭಾವ ಇವರಿಗೆ ಹಿತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ತೂಗಿಸಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ರಸಿಕತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಹಿತ–ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ, ಕಲೆ ಇವರದ್ದು. ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ.

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಬಾಳುವವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತೂಗಲು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಗತ್ಯ.

ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿಗೆ, ಭೂಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುವರು. ಯಾವುದೇ ಆಡೆ-ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಇವರಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗೃಹದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಂಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವುದು. ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವುದು ಇವರಿಗೆ ಹಿತ. ಅತಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಆಗತ್ಯವಿದಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು.

ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುವ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬಾರವಿಲ್ಲದೆ, ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.