ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಮುಗ್ದತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸದಾ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿತೇ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಜಾಣ್ಮೆ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಕೆಯ ಜೀವನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇವರು ಸದಾ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಈ ರಾಶಿಯ ನಿವೇಶನ ಹೇಗಿರಬೇಕು?</strong></p><p>ಚಂದದ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ, ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಇವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮನೆಗ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದಾ ಜನಸಂದಣಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿತ ಕೊಡುವುದು. ವಾಯು ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ರಾಶಿಗೆ, ಇಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ. </p><p>ರಸ್ತೆಗಳು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆ ಇರದಂತೆ ಇರುವುದು ಇವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿವೇಶನದ ಗಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಡಾವಣೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ಈಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ? </strong></p><p>ಈ ರಾಶಿಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರುವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವರು. ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾವೇ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಗಮನ ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ವೃಷಭ ಆಯ ಇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ತಗ್ಗು ಉಬ್ಬು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುವರು ತಂಗಾಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಕೂಲಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆ, ಅದರ ಅಗಲ, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ.</p><p>ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಹುಡುಕುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗಿದ್ದರೇ ಸಾಕು.