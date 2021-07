ಬೆಂಗಳೂರು: ಡುಕಾಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡ್‌ ವಿ4 ಮತ್ತು ವಿ4 ಎಸ್‌ ಮಾದರಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಎಕ್ಸ್‌ಷೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 18.99 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹ 23.10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.

4ನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟ್ರಾಡ್‌ ವಿ4 ಮತ್ತು ವಿ4 ಎಸ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ‘ವಿ4 ಗ್ರಾನ್‌ಟೂರಿಸಂ ಎಂಜಿನ್‌’ ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಷೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

We are proud to present the new Multistrada V4.

Sportier and more touristic, more capable in off-road use and easier in urban use: four perfectly balanced souls to make the fourth generation Multistrada effective and fun in all riding conditions.

New #MultistradaV4 #RuleAllRoads pic.twitter.com/XgqPhrzEk8

— Ducati India (@Ducati_India) July 22, 2021