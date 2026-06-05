<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್–ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಚಾಲಿತ ವ್ಯಾಗನ್–ಆರ್ ಕಾರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ಲೆಕ್ಸ್–ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾರು ‘ಇ20’ ಅಥವಾ ‘ಇ100’ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್–ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವ ಇಂಧನ ಬಳಸಿ ಸಾಗಬಲ್ಲದು.</p>.<p>ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರು ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು, ‘ದೇಶವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಥೆನಾಲ್ನಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಫ್ಲೆಕ್ಸ್–ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲವು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲವು’ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್–ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತ ರೈತರನ್ನು ಇಂಧನದಾತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಾಹನಗಳು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಷಿ ತಕೆಯುಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-360349321</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>