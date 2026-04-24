KTM 390 ಡ್ಯೂಕ್, 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ 350ಸಿಸಿ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಬಜಾಜ್ ಒಡೆತನದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆಟಿಎಂ, ಜನಪ್ರಿಯ 390 ಡ್ಯೂಕ್ ಹಾಗೂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾದ 350ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 400 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ: ಕೆಟಿಎಂ 390 ಡ್ಯೂಕ್: ₹2.77 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್: ₹2.81 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 349.32ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 41.5 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 33.5 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬೈಕ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಟಿಎಫ್ಟಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ), ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ 399ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಲು 399ಸಿಸಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಅನ್ನು 390 ಡ್ಯೂಕ್ ಆರ್ ಮತ್ತು 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನು 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ 350ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯು ಶೇ 18ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ 399ಸಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹62,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಿಎಂ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 350ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದೇ 250 ಡ್ಯೂಕ್ ಹಾಗೂ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕೆಟಿಎಂ ಡ್ಯೂಕ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಟಿಎಂ ಡ್ಯೂಕ್: ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್ (160ಸಿಸಿ): ₹1.82 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 200 ಡ್ಯೂಕ್ (200ಸಿಸಿ): ₹1.98 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 250 ಡ್ಯೂಕ್ (250ಸಿಸಿ): ₹2.17 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಡ್ಯೂಕ್ (350ಸಿಸಿ): ₹2.77 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಡ್ಯೂಕ್ ಆರ್ (399ಸಿಸಿ): ₹3.39 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್: ಕೆಟಿಎಂ 250 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (250ಸಿಸಿ): ₹2.45 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (350ಸಿಸಿ): ₹2.81 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ (390ಸಿಸಿ): ₹3.43 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಸ್ (399ಸಿಸಿ): ₹3.97 ಲಕ್ಷ ಕೆಟಿಎಂ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (399ಸಿಸಿ): ₹3.78 ಲಕ್ಷ