<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಐಕಾನಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಂಟರ್ 350 ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. </p><p>ಹಂಟರ್ 350 ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಸ ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಬೆಲೆ: ₹1.50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ, ದೆಹಲಿ)</p><p><strong>ವಿಶೇಷತೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>17 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್, </p></li><li><p>ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಚಕ್ರಗಳು,</p></li><li><p>ಟಾರ್ಮಕ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ, </p></li><li><p>ತೂಕ 177ಕೆ.ಜಿ.</p></li><li><p>54W ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಪೈಲಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್</p></li><li><p>ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್</p></li></ul><p><strong>ಎಂಜಿನ್:</strong> </p><p>ಇದರಲ್ಲಿರುವ 349 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್, 20 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 27 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong></p><p>ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಬಿಎಸ್, 153 ಎಂಎಂ ಡ್ರಮ್ ರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ 300ಎಂಎಂ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಹಂಟರ್ ಬೇಸ್ ವೆರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹1.38 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆರಿಯಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯೆನಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಟರ್ 350ರ ಟಾಪ್ ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಯೆಲ್ಲೊ ಹಾಗೂ ಮೂನ್ಶಾಟ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.</p>