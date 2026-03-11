Upcoming Cars: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳಿವು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್</strong></p><ul><li><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾರ್ಚ್ 17</p></li></ul><p>ಹಳೆಯ ಡಸ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಡಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ (100 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ (163 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ) 1.3 ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ರೆನೊ ಡಸ್ಟರ್ ದೇಶದ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ಗಳಂತಹ ಕಾರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. </p><p><strong>ಆಡಿ ಎಸ್ಕ್ಯೂ 8</strong> </p><ul><li><p>ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾರ್ಚ್ 17</p></li></ul><p>ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದೇ ದೇಶದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಡಿ ಎಸ್ಕ್ಯೂ8 ಕಾರಿನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ 4.0 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್ ಟರ್ಬೊ ವಿ8 ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 507 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 770 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಝ್ ಜಿಎಲ್ಇ 53 ಎಎಂಜಿ ಕೂಪೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ನವೀಕೃತ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್</strong> </p><ul><li><p>ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮಾರ್ಚ್ 20</p></li></ul><p>ನವೀಕೃತ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (115 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾಗೂ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (150 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ, 7 ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್) ಆಯ್ಕೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗೂನ್, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಟೊಯೊಟಾ ಎಬೆಲ್ಲಾ</strong></p><ul><li><p>ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮಾರ್ಚ್ 15</p></li></ul><p>ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಒತ್ತಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಟೊಯೊಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 144hp/189Nm ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 49kWh ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 174hp/189Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 61kWh ಯೂನಿಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಎಆರ್ಎಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕರದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 543 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ 440 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. </p>.Renault Duster: ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿದ ಡಸ್ಟರ್.Upcoming Cars: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>