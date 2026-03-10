<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಈಗ ಹೊಸತದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಮಹಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ರೆಡ್ ವೂಲ್ಫ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದರ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ₹2.10 ಲಕ್ಷ. </p><p><strong>ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:</strong></p><p>ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಬೈಕ್ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಎಂಜಿನ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಬೈಕ್ನ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 334 ಸಿಸಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 6 ಸ್ಪೀರ್ ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. </p><p>ಯಮಹಾ ಯೆಜ್ಢಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವೂಲ್ಫ್ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1.92 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ನಟ ಗಗನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಬೈಕ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ.ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಾಡಿಗೆ?