ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ: ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಈ ವರ್ಷ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಗರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗಪುರ, ಟೋಕಿಯೋ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸೇಲ್ ಇತರ ಇಂಧನ ಆಧರಿತ 2 ಲಕ್ಷ ಆಟೊಗಳನ್ನು ಇವಿ ಆಟೊಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>