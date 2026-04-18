ಲೆಕ್ಸಸ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ಸೆಡಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟೊಯೊಟಾ

<p>ವಿಲಾಸಿ ಕಾರುಗಳ ತಯಾರಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಟೊಯೊಟಾ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್500ಇ ಎಂಬ ಉದ್ದನೆಯ, ಕೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಬಿಇವಿ) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಬಿಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p><p>ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಇಎಸ್500ಇ ಕಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 74.68 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 252 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 580 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<h4>ಏರೊಡೈನಾಮಿಕ್ ಕೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೊರಾಂಗಣ</h4><p>ಸೆಡಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಕಾರು ಕೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಬದಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರಿನ ಉದ್ದವನ್ನು 5.14 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಏರೊಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರದ್ದಾದರಿಂದ, ಚಾಲನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ.</p><p>ಹೊರನೋಟದಿಂದ ಇದು ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಕಂಡರೂ, ಇದರದ್ದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ದೇಹದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಏರೊಡೈನಾಮಿಕ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮಧ್ಯದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಿದೆ.</p><p>ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಗಳು, ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಆಕಾರದ ದೀಪ, ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮುದ್ರೆ ಇಎಸ್500ಇನಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವೈಟ್ ನೋವಾ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸಾನಿಕ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ಸಾನಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ, ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ಎಸ್ಒಯು ಅನ್ನು ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p>.<h4>ಎರಡು ಟೋನ್ಗಳ ಒಳಾಂಗಣ</h4><p>ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಹೊಂದಿರುವ ಇಎಸ್500ಇ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಳಾಂಗಣದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಯು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, 3ಡಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>12.3 ಇಂಚುಗಳ ಪರದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಫೊಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಹಿಡನ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿರುವ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಇನ್ಫೊಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಿಂಬದಿಯ ಆಸನ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುವುದರಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್500ಇ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟಿಎನ್ಜಿಎ ಜಿಎ–ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಕಾರು ಇಕೆಯುಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h4>ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ, 8 ವರ್ಷಗಳ ವಾರೆಂಟಿ</h4><p>ಅಪಘಾತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸುವ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ, ರಸ್ತೆಯ ಲೇನ್ ಕಾಪಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಾಡಾರ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೈಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಈ ಬಿಇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಎಸ್500ಇ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮಾದರಿಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಸಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2.8 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಪುಟ್ಟ ಚಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲಕ 74.68 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 22 ಗಂಟೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. 11 ಕಿಲೋವಾಟ್ನ ಹೋಂಚಾರ್ಜರ್ ಟವರ್ ಮಾದರಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು 7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್500ಇ ಕಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹89.99 ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಲು ಲಭ್ಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>