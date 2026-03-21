ಏನಿವರ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌? ನಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ.ಆರ್‌

ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆದರೆ, ನಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ತುಸುಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದಲೇ ದಿನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಮತಜ್ಞರು ನನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಿರುವ ಫೇಸ್ವಾಷ್, ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅರಸಿನ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆಗಾಗ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಗೆಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಚಂದನ, ಅರಸಿನ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ರೋಸ್ವಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ 'ಇ' ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆ, ಹೂವು, ಕರಿಬೇವಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊಸರು ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.