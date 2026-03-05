Beauty Tips: ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ... ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..

<p>ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ. ಹಾಗಂತ ನಿತ್ಯ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಏನ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಮೇಕಪ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬುದು ನೋಡುವುದಾದರೆ.</p> <h2>ತ್ವಚೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ (ಸ್ಕೀನ್ ಕೇರ್ )</h2><p>ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೇಕಪ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂರಲು ಸ್ಕೀನ್ ಕೇರ್ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀನ್ ಕೇರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಮುಖ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಕಪ್ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಕಪ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಚರ್ಮದ ಒಳ ಪದರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮೇಕಪ್ ಆರಂಭಿಸಿ.</p>.<h2>ಕ್ರೀಮ್</h2><p>ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿದಿನ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಡವೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲು ಟಿನ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಬಿ/ಸಿಸಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೈಗಿಂತ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ (Beauty Blender) ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲ (ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್) ಮರೆಮಾಚಲು ಕನ್ಸೀಲರ್ ಬಳಸಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ನೆನಪಿರಲಿ.</p>.<h2>ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಕಪ್</h2><p>ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಇರಲಿ. ಗಾಢವಾದ ಅಥವಾ ವಿಂಗ್ಡ್ ಐಲೈನರ್ (Winged Eyeliner) ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಐಲೈನರ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ದಿನವಿಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಜಲ್ ಹರಡದಂತೆ (Smudge-proof) ಇರಲು, ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಐಶ್ಯಾಡೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಜಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಐಬ್ರೊ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ.</p>.<h2>ಬ್ಲಶ್ ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟರ್ </h2><p>ಬ್ಲಶ್ ಅನ್ನು ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಂತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ನಿಡುತ್ತದೆ. ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಶ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಹೈಲೈಟರ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ. ಮೂಗಿನ ತುದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<h2>ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ</h2><p>ಮ್ಯಾಟ್ (Matte) ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆದ ಮರೂನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.</p><p>ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಬಳಸಿ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಲೈನರ್ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ.</p>.<h2>ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ</h2><p>* ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮುಖ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p><p>* ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ T-Zone (ಹಣೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಲ್ಲ) ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ.</p><p>* <strong>ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದು:</strong> ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.</p><p>* ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಕುತ್ತಿಗೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p><p>* <strong>ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯದೆ ಮಲಗುವುದು:</strong> ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಎಷ್ಟೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಲೇಬೇಕು.</p><p>* ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>* <strong>ಶೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್:</strong> ಮೇಕಪ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ದವಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (Jawline) ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಶೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. </p><p>* <strong>ಬ್ರಷ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ:</strong> ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊಡವೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>* ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪೌಡರ್ ಕಂಡರೆ, ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಿರಿ.</p><p>ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಲೈಟ್ ಶೆಡ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಂತೂ ಸೆಲಿಬ್ರೆಟಿಗಳು ಇದೇ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸೆಲಿಬ್ರೆಟಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>