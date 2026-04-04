ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೂಡ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಿಪ್ಬಾಮ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..<h3>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:</h3>1 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ (ತಾಜಾ ಆಗಿರಲಿ). ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ, ಜೇನುಮೇಣ (Beeswax) ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಲಿನ್ 1 ಟೀ ಚಮಚ, ವಿಟಮಿನ್ E ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ 1 (ಇದು ಆಯ್ಕೆ - ಲಿಪ್ಬಾಮ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು).<h3>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:</h3>* ಮೊದಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೋಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

* ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ರಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರಪ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಬೇಡಿ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು).

* ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಅಥವಾ ಜೇನುಮೇಣ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 'ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್' ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕರಗಿಸುವುದು). ನೇರವಾಗಿ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ.

* ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ 1-2 ಚಮಚ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ E ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.

* ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಲಿಪ್ಬಾಮ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಆಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಲಿಪ್ಬಾಮ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.<h3>ಲಿಪ್ಬಾಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:</h3>* ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
* ಇದು ಕಪ್ಪಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
* ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು (Preservatives) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.