ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಅವರಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಲಹೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಡಿಲವಾದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 45 ವರ್ಷದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ</p><p>ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಗುರವಾದ SPF 50+ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಧಿಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ</p><p>ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪವಾದ ಮೇಕಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಬಿಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಲಘು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಮುಖದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಪೀಚ್ ಟೋನ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. </p><p>ತೆಳು ಬಣ್ಣದ ಐ ಲೈನರ್ ಬಳಸಿ</p><p>ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ತೆಳು ಬಣ್ಣದ ಐ ಲೈನರ್ ಬಳಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಐ ಲೈನರ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಖದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಐ ಲೈನರ್ ಬಳಸಿ.</p><p>ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ</p><p>ನಿಮ್ಮ ಟೋನ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ತುಟಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಲಿಪ್ಬಾಮ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.