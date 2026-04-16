Short Kurta Trends: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ– ಜೀನ್ಸ್’ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭವೇ ಇರಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೇ ಇರಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಮ್ಲಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ, ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಇದು ಉದಾರಣೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಈ ಕುರ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್ ನೆಕ್, ವಿ–ನೆಕ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್, ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರೀ–ಪೋರ್ಥ್ ಸ್ಲೀವ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕುರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುರ್ತಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ₹300ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು, ಸರಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕುರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹೆಣೆದಿರುವ ‘ಚಿಕನ್ಕಾರಿ’ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಈ ಕುರ್ತಾಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳನ್ನು ವೈಡ್ಲೆಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರೌಸರ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೌಂಡ್–ಸ್ಕ್ವೇರ್–ವೀನೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂದಾಜು ₹ 350ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಧ್ಬುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಬಾಂದನಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುರ್ತಾಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ₹ 400ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಹಾಕಿದಾಕ್ಷಣ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎ–ಲೈನ್ ಶೈಲಿಯ ಕುರ್ತಾವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕುರ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಕ್ರಾಸ್ ಡೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 300ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯುವತಿಯರ ಡ್ರೀಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್–ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೌಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಕುರ್ತಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿ–ನೆಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕುರ್ತಾ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನವರೆ ಸ್ಲೀವ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎ–ಲೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುರ್ತಾಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಸ್ಕ್ರಾಸ್ ಡೋರಿ ಡಿಸೈನರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುರ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ನೂಡಲ್ಸ್ನ ರೀತಿ ತೆಳ್ಳನೇ ಸ್ಲೀವ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಪಾರ್ಟಿ, ಔಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಕುರ್ತಾದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ರೀವಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗವೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು, ಡೋರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕುರ್ತಾಗಳು ನೋಡಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡೋರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಾಟನ್, ರೆಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣು ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಯುವತಿಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕುರ್ತಾಗಳಾಗಿವೆ. ಕುರ್ತಾದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕುರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್–ಕ್ರಾಸ್ ಡೋರಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ರೀವಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ, ಡೇಟಿಂಗ್, ಔಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. </p>.<p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಗ್ರಖಾ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ತಯಾರಿಸಿದ ಕುರ್ತಿ ಇದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೋರಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕುರ್ತಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾಣುವ ಅಗಲವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಟ್ರೋಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ₹ 350ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳ ಸ್ಲೀವ್ ಪ್ಲಪ್ (ಉಬ್ಬಿದ ಹಾಗೆ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುರ್ತಾಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಟನ್, ಸೀಲ್ಕ್, ರೆಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುರ್ತಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಸೂತಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲೇಸ್ನಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಟ್ರೌಸರ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಅದರ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬಗೆಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಎದೆಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್, ಹಾಫ್ಸ್ಲೀವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ತಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. </p>