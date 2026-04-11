<p>ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಜರಿ ಅಥವಾ ಕಸೂತಿ ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅಂತಹ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್..</p><p><strong>ಗಾಳಿಯಾಡಿಸುವಿಕೆ</strong></p><p>ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p> <p><strong>ಜರಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ </strong></p><p>ಜರಿ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಜರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಜರಿಗೆ ತಗಲಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ.</p><p>ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ (Silica Gel) ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಇವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಜರಿ ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.</p> <p><strong>ಕಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ </strong></p><p>ಸೀರೆಗೆ ಕಲೆಗಳಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕಲೆ ಹರಡಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕೊಡವಿ. ಕಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿ.</p> . <p> <strong>ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ</strong></p><p>ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಅಥವಾ ತೂಕದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಡಚಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಇಡಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇಡಲು ಮರದ ಕಪಾಟುಗಳು ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದರೆ ಸೀರೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ತಾಗದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿ.</p> <p><strong>ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ </strong></p><p>ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಫೋಮ್ ಪೌಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಮಡಿಕೆಗಳು (ಮಡಿಚುವುದರಿಂದ ಬರುವ ನೆರಿಗೆಗಳು) ಉಂಟಾಗುವ ಸೀರೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p><strong>ಮರು-ಮಡಚುವಿಕೆ </strong></p><p>ಸೀರೆಯನ್ನು ಮಡಚುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಒಣಗಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇರಿಸಿದರೆ ಸೀರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಬೆವರಿನ ಕಲೆ ತಗುಲಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವಿದ್ದರೆ ಇರುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>