ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚ್ಛೆಯ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌..

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ತ್ವಚ್ಛೆಯು ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಂಕಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು:</p><p><strong>1. ದಿನವಿಡೀ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ</strong> </p><p>ತ್ವಚ್ಛೆಯ ಕಾಂತಿಗೆ ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ಆರೈಕೆ ಸಾಲದು, ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಂತಹ ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.</p><p><strong>2. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ</strong></p><p>ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ (UV) ಕಿರಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.ಕನಿಷ್ಠ SPF 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ 20 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ 3 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಹಚ್ಚಿ.</p><p><strong>3. ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ</strong></p><p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೇಸ್ವಾಶ್ ಬಳಸಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>4. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್</strong></p><p>ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್: ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಗತ್ಯ. ಹಗುರವಾದ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ರೀತಿಯ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಿ.</p><p><strong>5. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ</strong></p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತ್ವಚ್ಛೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ತ್ವಚ್ಛೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು:</strong> ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆಲೋವೆರಾ:</strong> ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿ:</strong> ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾದ ಟ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>6. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ</strong></p><p>ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿ, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.</p>