ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಹಸಿರು ಸೀರೆಗೂ ಇದೆ ನಂಟು..

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಆಗಾಧ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ತಾನೇ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರುಹೋಗುವುದಂತು ನಿಜ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಉಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ

ಸಂವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಹಸಿರು..

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸಂವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಯುಗಾದಿಯಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಹಸಿರು ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ (ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ) ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ ಹಸಿರು..

ರೈತರಿಗೆ ಹಸಿರು ಎಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪೈರು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಫಸಲನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಹಸಿರು..

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಆಚರಣೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ..

ಯುಗಾದಿಯಂದು ಕೇವಲ ಸೀರೆ ಹಸಿರಲ್ಲ, ಮನೆಯ ತೋರಣವೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ (ಮಾವಿನ ಎಲೆ) ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದಂದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇವು ಹಸಿರು. ಇದು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಮನೆಗೆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಒಳಿತನ ಸಂಕೇತ. ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಹಾಗೂ ಸೀಮಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೀರೆಗಳನ್ನೇ ಉಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಂತ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ.

ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಉಡುವುದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ..

* ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಜತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

* ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆಭರಣಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

*ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಜತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಯಿರಿ.

* ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗೆ ಮೆರೂನ್, ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.

* ಹಸಿರು ಬಿಂದಿ, ಕುಂಕುಮ ಜತೆ ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.