“ಬಚ್ಪನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈರ್”: ಸಂತೋಷ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆ.

<p>ಮೆರಿಲ್ನ ವಾಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ “ಬಚ್ಪನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈರ್ " ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. "“ಬಚ್ಪನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈರ್ " ಎಂಬುದು ಮೆರಿಲ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನವಾದ "ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್ ಜರೂರಿ ಹೈ" ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p> ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ, "“ಬಚ್ಪನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈರ್ " ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ಧ್ಯೇಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು - ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ದೃಡಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ - ವಯಸ್ಸು ಮುಂದುವರೆದರೂ, ತಮಾಷೆಯ ಮನೋಭಾವ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಎಂದಿಗೂ ಮಸುಕಾಗಬಾರದು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಸಂವಾದವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ವೃದ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಳವಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ<strong>, </strong>ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ <strong>"</strong>ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ - ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರು,ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಅರ್ಹವಾದ ಆರೈಕೆ<strong>, </strong>ಗಮನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ<strong>, </strong>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಆಗ ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<h3><strong>ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ</strong></h3><p> ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯುವ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ - ಬಾಲ್ಯದ ಆಟವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. <strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮರಣಗಳು ಸುಮಾರು 28% ರಷ್ಟು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.</strong> <strong>ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೊರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ,</strong> ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೇಶದ ಮರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, <strong>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS-5) </strong>ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ <strong>ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 24% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಗ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</strong> <strong>ಈ ಅಂಶಗಳು ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ - ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು NIH ಸಂಶೋಧನಾ ದತ್ತಸಂಚಯಗಳಲ್ಲಿ </strong>ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ <strong>ಸುಮಾರು 4 ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 1 ಜನರ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ</strong> ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಇದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಪಾಸಣೆ, ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.</p><p> ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುದ್ರಣ, ದೂರದರ್ಶನ, ರೇಡಿಯೋ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಬಹು-ಚಾನೆಲ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರಿಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೊ ಬೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ KOL ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸುತ್ತ ನಿರಂತರ, ಉಪಯೋಗಕರ,ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಆಂದೋಲನ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p> ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ,ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತಿವೆ. ""ಬಚ್ಪನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈರ್ " ಎಂಬುದು ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಎಂದಲ್ಲ – ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬದುಕುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p><p> ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ - ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.</p>