<p>ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ <strong>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026</strong> ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮತ್ತು 18, 2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ <strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ (BIEC)</strong> ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ತನ್ನ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ UAV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುವವರು, ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾನವರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ <strong>10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ದಾರರು</strong>, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು <strong>50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು</strong> ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ போன்ற ವೇದಿಕೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ತರಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><h3><strong>ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ</strong></h3><p>ಈ ವರ್ಷದ ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಕರು, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ <strong>UAV ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾಹಿತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು</strong> ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿವೆ.</p><p>ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕರಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, <strong>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026</strong> ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸಹಕಾರಗಳು, ಭಾಗಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><h3><strong>ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಲಯಗಳು</strong></h3><p>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕರನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಯಂಗ್ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್ ವಲಯ</strong>ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಲಯ</strong>ವು ಡ್ರೋನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾಯಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.</p><h3><strong>ಲೈವ್ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ</strong></h3><p>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ <strong>ಲೈವ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು</strong>. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ UAV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.</p><p>ಈ ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ <strong>ಏರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ</strong> ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು UAV ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು, ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಡ್ರೋನ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ போன்ற ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ, <strong>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026</strong> ಎರಡು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂವಹನದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ.</strong></p><p><strong>ವಿಜಿಟರ್ ನೋಂದಣಿ, ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:</strong></p><p>ವೆಬ್ಸೈಟ್:<a href="https://www.droneexpo.in/"> </a><a href="https://www.droneexpo.in/" rel="nofollow">https://www.droneexpo.in/</a><a href="https://www.droneexpo.in/"> <br></a>ಇಮೇಲ್:<a href="https://mailto:info@droneexpo.in/" rel="nofollow"> info@droneexpo.in </a><br>ಸಂಪರ್ಕ: 011 45055579</p> 