GRT ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ

GRT ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, 1964 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರತ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸದರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 66 ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶೋರೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಈ ಋತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, GRT ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುಭ ಆರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬೇರೂರಿದ ಸದಾ ಪಾಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, GRT ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ (VA) ಮೇಲೆ 20% ನಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಆರಂಭದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಸದರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ 100 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಅನ್ ಕಟ್ ವಜ್ರದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 12.5% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು (ಸಾಲಿಟೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ವೇಸ್ಟೇಜ್ (VA) ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 25% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಎಮ್ಆರ್ಪಿ ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ . ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು (19 ಮತ್ತು 20 ಏಪ್ರಿಲ್) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು GRT ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ 75% ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ. GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ G.R. 'ಆನಂದ್' ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,, "ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. GRT ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ