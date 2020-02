ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ: ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಟ್ವೀಟ್

ನವದೆಹಲಿ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ ನಂತರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್‌ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಕುಸಿತವುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಮೋದಿಯವರು 1,45,000 ಕೋಟಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಜೆಟ್ 2020 ವೇತನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ.

Budget2019=

Consumption crashed,

Unemployment soared,

Farm distress surged,

Incomes declined,

Investments slumped,

Public spending fell,

GDP nose dived!

Yet, Modiji gave Corporate Tax Cuts of ₹1,45,000Cr

Let #Budget2020 give tax cuts to Salaried Class & invest in Rural India

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 1, 2020