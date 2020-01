ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 2020–21ರಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ 6–6.5

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ದರ (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್‌ 2021ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 6–6.5 ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2019–20 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡುವುದು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 2020–21 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.

Uptick in GDP Growth Expected in Second Half of 2019-20; First Advance Estimates peg Growth for Overall Fiscal at 5%

GDP Growth expected to grow in the range of 6.0% to 6.5% in 2020-21

