ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2019ರಿಂದ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು? - ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು 2019ರಿಂದ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಣ್ಕಟ್ಟು, ವಂಚನೆ, ಮೋಸದ ಮೂಲಕ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dear CM,

Jugglery, deception & duplicity is not the way for #Mekedatu Project.

Sincerity of purpose & purposeful resolve is the solution.

Reserving money that will never be used or spent is not the way.

This is “headline management”.

Need execution.https://t.co/7KoMk9jtOK

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 4, 2022