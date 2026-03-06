ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಜನಪ್ರಿಯತೆ – ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ

<p>ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಗೊಂದಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು (2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 6) ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾದರೆ, ಇದು 'ಜನಪ್ರಿಯತೆ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ' ನಡುವೆ ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ, ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವುದಂತೂ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಗಡಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳು, ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆ ಹಾಗೆಯೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ... ಹೀಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಾರ್ಹ. </p><p>ಸುಮಾರು ₹4,48,004 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು. ಅಧಿಕಾರದ ಆಂತರಿಕ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿಯ ನಂತರವೂ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಯುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. </p><p>ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತುಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಗುರಾಗಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆನ್ನುವುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. </p>.ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ?.ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್–2026: ನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪ.<h4>ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು</h4><p>ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸ್ತವ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಥ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜನಪರ ನೀತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು.</p><p>ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳು, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವು ಸಹಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್; ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ.ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ, AIಗೆ ಒತ್ತು.<h4>ಯುವನಿಧಿ ಮರೆತರೂ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ</h4><p>ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದು ಸರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. </p><p>ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ರೈತರ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p>.Karnataka Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು .ಬಜೆಟ್: ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 15,000 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ.<h4>ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್</h4><p>AI ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತಂದಿರುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಮ. ಇದು ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ. ಹಾಗೆಯೇ 800 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬಹುದು, 'ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಕಾಯ್ದೆ' ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಘೋಷಣೆಗಳಂಥವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಇನ್ನು 38 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪೆನ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ₹900 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವೀಯ ನಡೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಸರಿನ ಘೋಷಣೆಯಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿವೆ.</p><p>ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು (ಶೇ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರುವ ಆದ್ಯತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. </p>.Karnataka Budget: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್; ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿವರ.ಬಜೆಟ್: ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್.<h4>ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ ಆತಂಕ</h4><p>ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಸುಮಾರು ₹8.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇದು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ (GSDP) ಸುಮಾರು ಶೇ 25ರಷ್ಟಿದ್ದು, ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ (₹50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಸುಮಾರು ₹22,957 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಸಾಲದರೆಂಬಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಿಎಂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳೇ.</p>.Karnataka Budget 2026: ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟೀಕೆ.<h4>ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯ ಸವಾಲು</h4><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಕೊನೆಗೂ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾರವೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ; ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿ.Karnataka Budget 2026| ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>