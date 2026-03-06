ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಜನಪ್ರಿಯತೆ – ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ

ಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. ಭಡ್ತಿ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್‌. ಭಡ್ತಿ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:57 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ?
ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್–2026: ನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್–2026: ನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್; ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್; ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್‌ 2026: ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ, AIಗೆ ಒತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್‌ 2026: ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ, AIಗೆ ಒತ್ತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Karnataka Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
Karnataka Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಜೆಟ್: ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 15,000 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
ಬಜೆಟ್: ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 15,000 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Karnataka Budget: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್; ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿವರ
Karnataka Budget: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್; ಇಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿವರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಜೆಟ್: ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್‌
ಬಜೆಟ್: ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Karnataka Budget 2026: ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
Karnataka Budget 2026: ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟೀಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟೀಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ; ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ; ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Karnataka Budget 2026| ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ
Karnataka Budget 2026| ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ
SiddaramaiahKarnataka Budget 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT