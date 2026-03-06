ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2026: ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಸುಂಕ; ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:39 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:39 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2026-27 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏಕರೂಪದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು 16ರಿಂದ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ.
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜಸ್ವ ಗುರಿ
2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹45,000 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ₹29 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹45,000 ಕೋಟಿ
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜಸ್ವ ಗುರಿ
₹29 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ರಾಜಸ್ವ ಗುರಿ
₹15,500 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಗುರಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ
SiddaramaiahMiningTaxroad taxAlcoholliqourKarnataka Budget 2026

