ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget

ಬಜೆಟ್: ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:51 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
VijayapuraMedical CollegeKolaraKarnataka Budget 2026
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT