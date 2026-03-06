ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget

Karnataka Budget: ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನ ವಿತರಣೆ; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:08 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Siddaramaiahkarnataka budgetKarnataka GovtKarnataka governmentHousing Boardhousing problemCM siddaramaiahKarnataka Budget 2026
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT