ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget

Karnataka Budget: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:43 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ: ಬಜೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ: ಬಜೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Karnataka Budget: 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
Karnataka Budget: 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಜೆಟ್‌: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ʻರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಕಾಯ್ದೆʼ ಜಾರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಜೆಟ್‌: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ʻರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಕಾಯ್ದೆʼ ಜಾರಿ
ಬಜೆಟ್‌: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ʻರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಕಾಯ್ದೆʼ ಜಾರಿ
KarnatakaBudgetspeechSiddalingaiahRecordUnion Budget-2026
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT