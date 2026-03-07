ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Karnataka Budget: ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:41 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:41 IST
ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರದ ಬಜೆಟ್‌
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆ
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ: ಹಾಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ‘ಶಕ್ತಿ’
ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ
ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಗಮನ
ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು
ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅರೆಕಾಸೂ ಇಲ್ಲ
‘ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತದತ್ತ ಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲ’
