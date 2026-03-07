Karnataka Budget: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p><strong>ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿ</strong></p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ₹7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೇ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಅನುದಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೆಗಾ ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೂ, ಅದು ಕೇವಲ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಂತೆ ದಾಖಲಾಗದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.</p><p>ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದುದು. ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು.</p><p><em><strong>– ವಿ. ರವಿಚಂದರ್, ನಗರ ಯೋಜನೆ ತಜ್ಞ</strong></em></p><p>*********<br><strong>ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಬದಲು ರಸ್ತೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಬೇಕಿತ್ತು</strong></p><p>ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಎನ್ಜಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ₹40,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿಎಂಎಲ್ಟಿಎ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 'ನಿಯಮ 24' ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯ– ಉಪಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ಬಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿರುವ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು.</p><p>ಜಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ₹2,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಗುಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿ ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 74ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><em><strong>– ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಾಮರಾಜ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಸಿವಿಕ್– ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>