Budget 2026: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ ಭಾಷಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಚನದ ಸಾರ

ಧನಶೀಲ ಮನಶೀಲ ತನುಶೀಲಸರ್ವಮಯ ದೃಕ್ಕಿಂಗೆ ಕಾಂಬುದೆಲ್ಲವು ಶೀಲಇಂತೀ ವ್ರತಸಂಪದವೆಲ್ಲವೂಅದಾರ ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ನೇಮಎಂಬುದ ತಾನರಿಯಬೇಕು-ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ
ನ್ಯಾಯವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟವು ನನಗೆ ಹರ್ಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ.ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಧರೆಯ ಕೃಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ, ಸಸಿ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ-ವಚನಕಾರ ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ
ನದಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜೀವವಾಹಿನಿ. ಅವು ಕೊಳಕಾದರೆ, ಅವು ಬತ್ತಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಉಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
ಗುಲಾಬಿಯೆಂದರೆಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಷ್ಟ-ಬಿ.ಎಂ. ಬಶೀರ್
ಕುರಿಗಳ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನ ಕೂಗುಜನರ ಮಾತು ಕವನಸೋತ ರಟ್ಟೆಗಳ ಹೂತ ಕಾಲುಗಳಬೆವರ ಹಸಿರು ಕವನ- ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ
ಮಾನವತೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ,ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬೆಸೆಯಬೇಕು ಕರುಣೆ ಸ್ನೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ-ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್
ಹಳೆಮತದ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಹೊಸಮತಿಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಿ; ಬರಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ- ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು
ಜನಮನದ ನುಡಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ತಾಯಿ, ಮೂಕಜನರಿಗು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಬಾಯಿ-ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ
